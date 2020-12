Karate kasta ut av OL-programmet

sport

Totalt er det sett opp 28 idrettar i Paris, i tillegg til fire idrettar oppsette etter ønsket frå arrangøren.

Breikdans, klatring, rullebrett og surfing blir tilleggsidrettane.

Karate er ein av fire tilleggsidrettar i Tokyo-OL.

– Vi hadde eit reelt håp om at karate ville bli inkludert som tilleggsidrett, då karate er ein stor idrett med mange unge og lovande utøvarar i Frankrike. Vi veit at det internasjonale karateforbundet jobbar målretta for å få med karate på programmet i Los Angeles i 2028, og vi håpar sjølvsagt at dei lykkast med dette arbeidet, seier sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund.

