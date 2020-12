Ski-NM i januar utan stafett

sport

Det betyr at ski-NM i 2021 blir det første utan stafett sidan 2. verdskrig.

– Stafett er 17. mai for langrennsfolket, men at vi avlyser stafetten på grunn av ein pandemi er ei ærleg sak. Vi må vere fornøgde med at vi får til å arrangere skirenn, og vi kan ikkje tøye reglane, seier Arne Otto Vedvik, som leier organisasjonskomiteen i Granåsen, til Adressa.

Han håpar det blir mogleg å flytte stafettane til NM del 2, der Byåsen er arrangør.

Landslagsløpar Emil Iversen er blant dei som synest det er kjedeleg at det ikkje blir stafettar i Granåsen.

– For mange i klubben min er dette eitt av høgdepunkta i året. Dei kjempar om å få gå på lag saman med meg og kjempe om ein medalje. Dette vil vere eit slag i trynet for dei. Det er det ingen tvil om, seier han.

(©NPK)