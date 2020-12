Assistent Bergersen vart kontakta før Solbakken vart presentert: – Stolt og glad

sport

Torsdag, ei veke etter Solbakken vart presentert som landslagssjef, vart resten av teamet hans presentert i ei pressemelding frå Norges Fotballforbund (NFF).

Bergersen, som har vakse opp med Solbakken i Grue og er eitt år eldre, opplyser at første kontakt om jobben var førre veke.

– Første gong han ringde, var tysdag førre veke. Det var første kontakt for å sjekke og høyre om det kunne vere aktuelt. Så vart Ståle presentert torsdag, og då vart det meir kontakt. Så har det modna seg meir gjennom perioden, seier Bergersen til NTB, som understrekar at dei to ofte er i prat som kompisar.

Og nettopp det at dei kjenner kvarandre så godt, trur Bergersen har betydd mykje for Solbakken i hans val.

– Vi har kjent kvarandre heile livet, vi. Det kan vere nokre gode kompisgener som gjer at vi kan jobbe saman. Vi har aldri jobba saman, men vi kjenner kvarandre godt, seier Bergersen.

Bergersen kjem frå jobben som hovudtrenar i Kvik Halden og får eit viktig ansvar på treningsfeltet, heiter det i pressemeldinga. 53-åringen har tidlegare leidd klubbar som Bodø/Glimt, Lyn og HamKam.

Takkar Ståle

Solbakken er fornøgd med laget han har sett saman.

– Dette er eit godt samansett støtteapparat med ulike spisskompetansar. Teamet er ei blanding av kontinuitet og fornying og har ulike styrkar. Eg er oppteken av å setje saman eigenskapar som skal bidra til å levere på treningsbanen, utanfor banen og mellom samlingar, seier Ståle Solbakken i NFFs pressemelding.

Bergersen leidde HamKam i to år før han vart hovudtrenar for Kvik Halden i 2016. Der har han vore sidan. Han er stolt og glad for å ta på seg den største jobben hittil i karrieren.

– Eg er ikkje så oppteken av karriere. Sjølvsagt er det eit stort skritt opp for meg. Det er seks år sidan eg jobba i ein toppklubb i Noreg (Aalesund, assistent). Det er eit stort steg opp for meg. Eg er veldig stolt og glad og audmjuk og set pris på tilliten Ståle har vist meg. Han har tru på at eg kan bidra til at han skal bli ein god landslagssjef. Det set eg høgt, og eg takkar Ståle for det, seier han.

Nytt team

I tillegg til Bergersen vil Brede Hangeland gå inn i ei ny rolle som rådgivar i trenarteamet med ekstra ansvar for forsvarsspelarane og heile forsvarsleddet.

Andrew Findlay vil gå inn i rolla som analytikar med hovudansvaret for alle analyseoppgåver knytte til A-landslaget. Findlay var Solbakkens analytikar i FC København.

– I arbeidet med å setje saman nytt støtteapparat har Ståle vore oppteken av å vidareføre viktig erfaring frå dagens støtteapparat, men samtidig tilføre noko nytt som utfyller Ståle som leiar og trenar, og som er spissa mot internasjonale referansar, seier Lise Klaveness, direktør for toppfotball og landslag i NFF.

Frode Grodås vil halde fram i trenarteamet til A-landslaget som assistent og har ansvaret for målvaktene.

– Vi har stor tru på at denne gjengen vil fungere godt saman i jakta på internasjonal framgang og kvalifisering til meisterskap, og vi vil gratulerer dei tre nye, Kent, Brede og Andrew, med oppdraget, seier Klaveness.

