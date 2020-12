Handball: Drammen-spelar hevdar han vart kalla apekatt

sport

Drammen vann kampen 34–24 mot Halden. Hendinga skjedde i andre omgang då det vart amper stemning mellom dei to spelarane, skriv NRK.

– Det som skjer, er at eg ropar til ein Halden-spelar at han filmar. Deretter høyrer eg ein annan spelar seie «hald kjeft du då, din jævla apekatt, du er ikkje noko betre sjølv», hevdar Aho overfor kanalen.

Halden er ikkje kjent med denne fråsegna.

– Eg har snakka med spelaren det gjeld, og han avkreftar på det sterkaste at han har sagt det. Vi har brukt tid med spelaren i dag for å få klårleik i akkurat kva det var han sa, og han hevdar sjølv at det han sa var «hald kjeft, du er den verste av alle på det der». Apekatt er eit ord han aldri tek i bruk, hevdar dagleg leiar i Halden Topphåndball Marita Rognøy.

Hendinga er nemnd i kamprapporten, og Norges Håndballforbund har bede partane om kvar si fråsegn før påtalenemnda i forbundet vurderer saka vidare.

