Stöckl om smitterisikoen: – Har ikkje nærkontakt med motstandaren

– Der konkurrere dei saman med andre. I hopp har vi ikkje nærkontakt med motstandaren. Det har dei ikkje eingong når dei er på toppen av bakken. Då må dei ha 1,5 til 2 meters avstand og må bruke munnbind til dei går på bommen, sa Stöckl under pressekonferansen til hopplandslaget før VM i skiflyging torsdag.

For medan det norske langrennslandslaget har valt å droppe verdscupen den kommande tida, har hopparen, til liks med kombinert og alpint, valt å halde fram med å konkurrere internasjonalt.

Det var etter den første verdscuphelga i finske Ruka for to veker sidan at langrennslandslaget først varsla at dei ville stå over verdscupen dei to kommande helgane. Seinare har dei òg bestemt seg for å stå over Tour de Ski på nyåret.

I Ruka var òg hopparane, men Stöckl er klar på at dei sit igjen med ei positiv oppleving frå dei finske skogane.

– Det er vanskeleg å seie for meg kva som ikkje fungert for langrenn, med der har ein mykje større tropp. Dei er 40 personar som reiser, vi er tolv. Det er mykje lettare å handtere, meiner austerrikaren.

Etter ei suksessrik helg i russiske Nizjnij Tagil, der Noreg tok fem av seks pallplassar, er hopparane no på plass i Planica der det skal kårast ein verdsmeister i skiflyging fredag og laurdag.

Med til Planica er mellom anna Johann André Forfang. Han er samd med Stöckl i at smitteverntiltaka er gode, og seier han føler seg trygg.

– Er det ein plass vi er trygge er det under desse arrangementa. Det blir gjort mange tiltak, og alle er nøye på smittevern. Vi held ei ganske kompakt boble der det er lite folk utanfrå. Nede i resepsjonen spyler dei ned alt av stolar og sofaer. Det er påbode med munnbind overalt og i matsalen får vi maten servert, sa Forfang på pressekonferansen.

