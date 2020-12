Statsministeren provosert av hetsen mot Bamba: – Blir lei meg

sport

Ivorianaren opplevde onsdag kveld å få ei rekkje hetsande Sms-ar på telefonen. Dei tikka inn etter at han hadde missa på eit straffespark på tampen av 1-1-møtet med Start i Kristiansand.

Solberg er bergensar og stor Brann-tilhengjar. Statsministeren kjem med ei klar melding til fotballfolket i byen som ikkje kan oppføre seg.

– Bergensarar, vi kan betre enn dette! Eg blir både lei meg og provosert når eg høyrer om dette. Idretten skal vere ein stad for inkludering og lagspel, ikkje for rasisme. Derfor er det uakseptabelt at folk sender sjikanerande meldingar som dette, seier Solberg til BA.

– Sånt vil vi ikkje ha i byen vår. Bamba er ein av heltane våre, og sjølv om Brann har hatt ein dårleg sesong, har vi ikkje lov til å oppføre oss slik mot vennene våre. Vi har ikkje plass til den typen supporterar, og vi som er ekte Brann-supporterar står bak laget vårt både når det går bra og dårleg, legg ho til.

Ifølgje Bamba er det langt frå første gong at han får hetsande meldingar.

– Eg har ikkje ord. Det er heilt «crazy» at det er sånn. Dette er ikkje første gong. Det er ikkje eingong den tiande gongen. Det skjer heile tida, sa Bamba til BA onsdag kveld.

