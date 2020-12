Eckhoff nummer to på sprinten: – Eg er ganske god

sport

Eckhoff måtte tole éin bom på liggjande og var med det meir eller mindre ute av sigerskampen allereie då. På ståande skaut ho fire treff relativt raskt, men så stoppa ho opp. Ho tok seg god tid og kontrollerte inn det siste skotet. Med det var pallplassen i sikte.

Ein imponerande sisterunde gjorde at ho gjekk seg opp og tok seg forbi tyske Franziska Preuss, som enda 9,9 sekund bak vinnar Alimbekava. Eckhoff hamna 8,5 sekund bak og følgde med det opp den imponerande sigeren ho tok på jaktstarten i Kontiolahti førre helg med fire fulle hus.

– Eg er veldig fornøgd. På siste ståande viser eg at eg har noko inne i meg, at eg er ganske god, sa Eckhoff til NRK.

Alimbekava skaut feilfritt og gjekk eit imponerande løp og tok leiinga med startnummeret sitt 21.

Leier sprintcupen

Marte Olsbu Røiseland stod med ein 2.- og ein 4.-plass på dei førre sprintkonkurransane denne sesongen. Ho stod med ni treff før det vart bom på siste skot på ståande og skaut seg dermed bort frå vinnarsjansane. I mål var ho 16,9 sekund bak Alimbekava. Det heldt til slutt til 4.-plass etter å ha vorte dytta ned ein plass av Eckhoff.

4.-plassen gjer at ho tok over leiinga i sprintcupen. Han leier ho med seks poeng føre Alimbekava og Hanna Öberg. Svensken fekk det ikkje til og enda med to strafferundar. Det heldt til 29.-plass, 1.15 minutt bak. Verdscupen totalt blir framleis leidd av Öberg, medan Alimbekava og Røiseland ligg på delt 2.-plass fem poeng bak.

Røiseland, som hadde startnummer 53, og resten av det norske laget, hadde vorte rådd til å starte seint.

– I går vart det veldig polert, så då tenkte vi at det var dumt å starte tidleg, men det vart ikkje så varmt i dag, så eg trur det var ganske jamne forhold, sa Røiseland til NRK:

Imponerande Lien

Ida Lien hadde ein bom på liggjande, men skaut feilfritt på ståande. Ho stod med 30.-plass som bestenotering i karrieren i verdscupen, men slo ho kraftig då ho enda på 12.-plass.

Karoline Knotten hadde éin bom og hamna på 16.-plass, medan Ingrid Landmark Tandrevold fekk to strafferundar og hamna på 19.-plass. Emilie Kalkenberg skaut to bom på ståande og vart nummer 55, 1.58 minutt bak Alimbekava. Det heldt til å kvalifisere seg for jaktstarten på søndag i Hochfilzen. Laurdag er det stafett på programmet.

