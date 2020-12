Stortalentet Blakstad forlengde med Rosenborg

sport

Det var klubben sjølv som var først ute med nyheita. Ottestad-jenta hadde ein sterk førstesesong i trønderklubben. Ho stadfestar òg at den engelske superligaklubben Chelsea hadde følarar ute etter henne.

19-åringen valde å halde fram teknologistudiane på NTNU og karrieren i Trondheim.

– Det er for å ha eit anna miljø å gå til. Eg er veldig glad i fotballmiljøet, men nokre gonger er det greitt å vere med folk som ikkje berre pratar fotball, seier Blakstad. Det var viktig for meg å halde fram utviklinga mi her, for meg var dette det beste alternativet akkurat no, seier Blakstad.

Denne sesongen spelte Blakstad 18 toppseriekampar og skåra sju mål.

