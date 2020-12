Sverige seier ja til Tour de Ski

sport

I ei pressemelding skriv det svenske skiforbundet at beskjeden frå lagets medisinske ansvarlege, Per Andersson, var velkomme.

Sveriges avgjerd var ikkje direkte overraskande. Det var teikn i tida som viste at løparane byrja å bli positive til å delta. Maja Dahlqvist var ein av dei som sa frå at ho gjerne ville stille.

Frå før var det klart at Charlotte Kalla skulle stille. Kalla har vore smitta av koronaviruset.

– Det er eit enormt arbeid som er gjort for å minimere risikoen for å bli utsett for smitte på veg mot Tour de Ski, seier Daniel Fåhraeus, langrennssjef i Sveriges Skiforbund.

Sveriges langrennssjef understrekar òg behovet for å sjå dei svenske kjæledeggane på TV.

– Dessutan ønskjer løparane sjølv å reise, og derfor kjennest det fantastisk godt ut at vi har funne ei løysing, seier Fåhraeus.

Tour de Ski i år blir frå arrangert 1. til 10. januar på stadene Val Müstair i Sveits og i Toblach og Val di Fiemme i Italia.

Sverige reiser til Mellom-Europa i eit eige sjartra fly.

– Vi har arbeidd hardt for å minimere risikoen for å få smitte inn i troppen. Til saman har forandringane det internasjonale skiforbundet (FIS) har gjort og våre eigne planar for reise, innkvartering og transport, vorte justerte slik at eg kan kjenne meg trygg til å gi klarsignal, seier den medisinske legen til landslaget, Per Anderson.

Den norske landslagsleiinga i langrenn tok tysdag den endeleg avgjerda om ikkje å sende nokre utøvarar til arrangementet i Sveits og Italia.

