Den raske vingen spelte for Avaldsnes i 2019-sesongen og skåra ti mål på 19 kampar.

– Vi jaktar forsterkningar til laget som vil gjere oss endå betre kommande sesong, seier sportssjef Kolbjørn Fossen.

Trenar Thomas Dahle seier dette om forsterkninga.

– At vi no får Gio tilbake er fantastiske nyheiter! Vi veit at Gio er ein spelar av høg klasse og har det vesle ekstra. Vi veit òg at ho passar godt inn hos oss. No er det berre å glede seg til neste sesong, seier Dahle i ei pressemelding.

(©NPK)