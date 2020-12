Kristine Leine slår tilbake etter å ha hissa på seg United-fansen

sport

Landslagsspelar Leine har starta fire kampar på rad no for Reading, etter å ha vore inn og ut av laget sidan ho kom sommaren 2019. Reading ligg på sjetteplass i den engelske fotballserien for kvinner.

– Eg har spelt ein del no, så det er morosamt, seier Leine til NTB.

Ho var skuffa etter at poeng mot Manchester United rauk på eit hjørnespark ti minutt før full tid. I United-forum på nettet blir den norske forsvarskrigaren peikt ut som ein tøff motstandar, litt for tøff ifølgje United-fansen.

Leine fekk nemleg eit tidleg gult kort, og skulle ha hatt raudt etter fleire harde taklingar etter det, meiner til dømes The United Stand.

13 poeng opp

– Det var ein tøff kamp heime mot United i dag, der det vart ein del duellar. Om eg skulle hatt raudt kort, veit eg ikkje, det var fleire tøffe taklingar frå begge lag, seier Leine.

United er serieleiar i superligaen etter sigeren, tre poeng føre «norske» Chelsea med Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Guro Reiten.

Leine seier det var ein svært skuffa Reading-leir som måtte sjå sigeren gleppe mot serieleiaren. Reading er 13 poeng bak United.

– Vi skulle sjølvsagt ønskje at vi hadde stått med fleire poeng enn vi gjer no, med tanke på at vi har hatt mange gode prestasjonar. Eg har trua på at resultata vil komme, og at vi etter kvart får skåra fleire mål enn det vi gjer no, seier Leine.

– Kjedeleg, men sånn er fotballen

Amalie Eikeland er ein av spissane som då må få opp effektiviteten føre mål. Reading har berre skåra ti mål på ni kampar.

Eikeland spelte 80 minutt søndag. Leine spelte heile kampen, sjølv om United-fansen altså meinte ho burde ha vorte sendt i dusjen.

– Eg synest vi gjer ein god prestasjon, men vi glepp på eit hjørnespark ti minutt før kampslutt. Kjedeleg, men sånn er fotballen, seier Leine.

