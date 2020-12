sport

Søndag tangerer Lunde Karoline Dyhre Breivang og spelar for 305. gong for Noreg.

– Oj, det har verkeleg vore ei lang reise, seier Lunde til NTB.

Reisa har vart i 6660 dagar sidan ho kom inn i september 2002.

Olsson har òg vore med lenge.

– Eg synest det er fantastisk å ha Katrine tilbake, og ho er nesten på same nivå som før skaden (kne, mai 2019). Ho har naturlegvis litt igjen (til toppform) etter alt som har hendt i haust. Vi håpar vi kan få høgna det nokre prosent i dagane som kjem, seier Olsson til NTB.

Til 50?

– Det er fantastisk at Katrine har teke denne tøffe utfordringa etter alt ho har vore gjennom det siste halvtanna året. Kor lenge kan ho halde på? Så lenge den indre gløden finst, vil eg seie. Eg har ein kollega i Spania som eg spelte med på 1990-talet. Han spelar framleis i ein alder av over 50 i den øvste divisjonen. Så Katrine har noko å strekke seg etter, legg målvakttrenaren til.

Lunde var uaktuell før EM, men ho melde seg klar etter at ho mista eit ufødt barn ikkje lenge før meisterskapsstart.

For 17 månader sidan pådrog ho seg ein alvorleg kneskade i ein Champions League-kamp. Skaden heldt henne borte frå handballen i cirka eit år.

Mindre ego

Noreg har vunne hovudrundepuljen sin uansett utfall mot Ungarn tysdag. Det betyr at anten Russland, Frankrike eller Danmark blir motstandar i semifinalen fredag.

Lunde og Silje Solberg får særs sentrale roller der.

– Eg føler at eg har vorte flinkare til å serve dei andre målvaktene og har nok vorte mindre egosentrisk dei siste åra. Sjølvsagt ønskjer ein veldig å spele, gjerne heile tida, men det viktigaste er at laget vinn, seier Lunde til NTB.

– Eg vil ikkje kalle det egosentrisk. Ho har vore eit konkurransemenneske som alltid ville stå i mål og bidra på den måten at ho sjølv var på banen, seier Olsson.

– Det har kanskje endra seg litt for henne med meir aksept for at vi treng å dele på speletida. Det kan òg bidra til at Katrine kan komme friskare til dei avgjerande augneblinkane i kampane, seier Olsson.

Lenge

Lunde vart innlemma i EM-troppen for halvanna veke sidan og takka då lagvenninnene for støtta ho hadde fått. – Det er som å komme til den andre familien min, sa Lunde.

Ho debuterte på landslaget i meisterskap i 2002, men fekk først ein sentral posisjon to år seinare. Då vann Noreg EM i Ungarn.

Det var starten på ein lang periode der Lunde var soleklar norsk førstemålvakt. Slik heldt det seg til midtveges i OL 2012. Då kom Kari Aalvik Grimsbø inn og storspelte. Dermed var òg korta stokka noko om på målvaktplassane.

Lunde har komme tilbake. Kontrakten med Vipers Kristiansand går til sommaren 2023. Og OL-døra har opna seg for Lunde igjen. Dersom Noreg spelar i Tokyo neste år, kan ho sikre seg det tredje OL-gullet sitt. Ho var med også i 2008 og 2012.

(©NPK)