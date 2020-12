Molde møter Hoffenheim i Europaligaen

sport

Håvard Nordtveit speler på Hoffenheim, og trekkinga var kanskje litt midt på treet for Erling Moes utvalde.

– Det kunne vore verre, og det kunne vore betre, men ei artig trekking, sa Moldes Martin Bjørnbak til TV 2.

– Vi ser moglegheiter, slo Etzaz Hussain fast.

– Eg tenkjer at det blir ein tøff ein, men her ligg det òg moglegheiter. Eit lag vi kan vere med å kjempe med. Eit lag som står godt ute i Europa. Eit godt utgangspunkt for oss. Det er mogleg, og det var det eg ønskte før trekkinga, sa Erling Moe.

Det var håp om å trekkje Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, men United skal ut mot spanske Real Sociedad.

Jens Petter Hauge og Milan skal møte belgiske Raude Stjerne Beograd, medan Simen Juklerøds Antwerpen møter skotske Rangers.

Slik vart trekkinga:

Antwerpen (Belgia) – Rangers (Skottland)

Benfica (Portugal) – Arsenal (England)

Braga (Portugal) – Roma (Italia)

Dynamo Kiev (Ukraina) – Brugge (Belgia)

Granada (Spania) – Napoli (Italia)

Krasnodar (Russland) – Dinamo Zagreb (Kroatia)

Lille (Frankrike) – Ajax (Nederland)

Maccabi Tel-Aviv (Israel) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina)

Molde – Hoffenheim (Tyskland)

Olympiacos (Hellas) – PSV Eindhoven (Nederland)

Real Sociedad (Spania) – Manchester U. (England)

Raude Stjerne (Serbia) – Milan (Italia)

Slavia Praha (Tsjekkia) – Leicester (England)

Salzburg (Austerrike) – Villarreal (Spania)

Wolfsberg (Austerrike) – Tottenham (England)

Young Boys (Sveits) – Leverkusen (Tyskland)

16.-delsfinalane blir spelte 18. februar med retur 25. februar.

(©NPK)