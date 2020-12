Ny kritikk av dommarinnsatsen i handball-EM

sport

Det vart i oktober kjent at EM i Danmark skulle ha berre kvinnelege dommarpar. Det vakte reaksjonar, som blir gjenteke når meisterskapen nærmar seg dei aller viktigaste kampane.

– Det vart som vi frykta. Det er bingo frå ende til annan frå dei fleste dommarpara, seier TV 2s handballekspert Bent Svele.

Han understrekar at han ikkje er imot kvinnelege dommarar i meisterskap.

– Men dei må vere gode nok. No er det trist og vondt. Trenarane bør få ein pris for å halde seg, Svele.

Kritikken kom frå svensk trenarhald allereie på meisterskapens tredje dag. No er det danskane som reagerer etter dommarinnsatsen mot Sverige fredag.

Fleire andre ekspertar støttar opp om kritikken og peikar på at fleire av dommarane ikkje skal ha dømt kampar på toppnivå på fleire år.

Det er teke ut ti dommarpar til EM. Av desse er franske Charlotte Bonaventura/Julie Bonaventura i særklasse best, ifølgje dei fleste handballkjennarar. Duoen har erfaring frå store kampar både for menn og kvinner. Dei to dømde Noregs siste kamp mot Kroatia.

