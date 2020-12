15-åring kreftfri i august – no har han skrive proffkontrakt med Stabæk

sport

Stabæk skriv på nettsidene sine at kreften vart oppdaga i samband med allergitestar tekne i jula 2019. Andresen var på sjukehus i over 100 dagar og kjempa mot kreften fram til august i år.

– Aleksander har opplevd meir enn dei fleste 15-åringar. Han er godt mentalt førebudd på livet som fotballspelar, seier sportssjefen i klubben, Torgeir Bjarmann.

Andresens første mål er å spele seg til ein plass i Stabæks A-tropp.

– Etter eit tøft 2020 med mykje motgang er det veldig motiverande å vite at 2021 blir annleis. Eg er veldig glad og stolt over at Stabæk gir meg denne moglegheita, seier Andresen.

Andresen byrjar på Norsk Toppidrettsgymnas til sommaren. Fram til det vil han trene med både Stabæk og Moss, som er klubben han kjem frå.

Andresen har skrive under på ein treårskontrakt med bærumsklubben.

(©NPK)