Håndballforbundet sender «naudlandslag» til EM-kvalifiseringskampar

sport

Håndballforbundet (NHF) prøvde å få utsett kampane mot Kviterussland, men fekk ikkje gehør hos Det europeiske handballforbundet.

Smittefare og belastning før VM i Egypt, som startar 14. januar, gjer at Noreg ikkje vil bruke dei beste mennene sine mot kviterussarane 5. og 8. januar. Noreg spelar borte først.

– Oppkøyringa til VM og sjølve meisterskapen er viktigare enn EM-kvaliken. Vi må verne om seniorlandslaget som skal til VM, slik at vi sikrar at vi har eit landslag i Egypt. Og då blir det ein kombinasjon av dei to laga, seier NHF-generalsekretær Erik Langerud til TV 2.

Geir Erlandsen og Valery Putans skal leie «naudlandslaget» i staden for Christian Berge. Troppen består av 14 spelarar, mellom dei Christoffer Rambo og Sebastian Barthold.

Ordet «naudlandslag» oppstod då Norges Fotballforbund måtte stille med ny tropp til kampen mot Austerrike i nasjonsligaen 18. november etter eit smitteutbrot i den opphavlege troppen.

