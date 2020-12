Tokyos guvernør ser ingen risiko for at OL kan bli avlyst

sport

I Japan er eit fleirtal av befolkninga negativ til at sommarleikane skal gjennomførast neste sommar. Frykta for koronasmitte er utbreidd, men Koike føler seg trygg på at ein kan snu bekymringa i folket.

– Den japanske offentlegheita og innbyggjarane i Tokyo steller seg til dei noverande forholda. Og vi førebur oss på framtida, seier Koike til nyheitsbyrået AFP.

2020-OL er det første nokosinne som har vorte utsett i fredstid. Arrangørane er sikre på at meisterskapen kan arrangerast neste sommar, og samtidig er det heilt umogleg å skyve ytterlegare på leikane.

Avgjerande

– Det finst ingen omstende som gjer at eg ser for meg at leikane kan bli avlyste, seier Tokyo-guvernøren og held fram:

– Innbyggjarane i verda ser på Tokyo-leikane som eit symbol på at menneskja har overvunne koronaviruset, og som vil føre til at vinterleikane i Beijing og deretter sommar-OL i Paris kan arrangerast.

– Om ikkje Tokyo legg ned full innsats mot koronaviruset, kva vil så skje med Paris om fire år? Eg trur vi er nøydde til å sørgje for at Tokyo blir ein suksess først, elles vil det få alvorlege innverknader på Paris-leikane.

Skepsis

I ei fersk meiningsmåling svarer berre 27 prosent av japanarane at dei støttar at sommar-OL blir gjennomført i juli og august. 32 prosent meiner leikane bør avlysast, medan 31 prosent svarer at dei ønskjer ei utsetjing.

Koike seier at ho trur oppfatninga i befolkninga vil endre seg og peikar på dei omfattande virustiltaka som er utarbeidde av regjeringa, byen og OL-arrangørane.

– Eg er overtydd om at folk kjem til å sjå håpet igjen når vi har innført alle dei planlagde koronavirustiltaka.

Måndag vart det klart at OL-fakkelstafetten startar 25. mars. OL-elden skal fraktast gjennom Japan i 121 dagar før han kjem til arenaen i Tokyo 23. juli.

