Dermed kan laget som leier toppdivisjonen BLNO, ikkje spele heimekampen på torsdag mot Bærum.

Laagendalsposten skriv at det positive prøvesvaret kom tysdag kveld, og at alle treningar er avlyste. Kampen mot Bærum må spelast over nyttår. Både spelarar og støtteapparat er i karantene.

