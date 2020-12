Johaugs lege snakkar ut: – Sjølv erfarne folk kan gjere feil

sport

Legen tok på seg skulda for å ha kjøpt inn leppekremen Johaug brukte, som inneheldt det forbodne stoffet klostebol. Til Tidsskriftet snakkar han om tabben for første gong sidan dopingdommen for fire år sidan.

– Det var heilt forferdeleg. Og surrealistisk. Ei kjensle av at dette skjer ikkje meg, men du skjønar jo at det gjer det, seier han.

Den erfarne legen trekte seg frå jobben i langrennslandslaget etter feilen.

– Eg veit ikkje om nokon som skal ha betre føresetnader for å unngå å gjere ein sånn feil enn meg. Sjølv erfarne folk kan gjere feil. Vi må aldri slutte å vere merksame på det.

Bendiksen fortel om ei tøff tid etter dopingdommen, der støtte frå dei næraste og legeforeininga kom godt med.

Legen har snakka med fleire andre erfarne kollegaer som har innrømt feil dei sjølv har gjort. Det får Bendiksen til å tenkje.

– Det er eit tankekors for oss som har dette yrket, ofte snakkar vi ikkje med nokon. Fordi vi er så opptekne av at vi skal hjelpe andre og vere på tilbodssida.

