Klæbo opnar for å droppe VM i Oberstdorf

– Den første prioriteten min er å halde meg frisk, så kjem alt det andre i andre rekkje. Dersom risikoen er altfor høg, må ein setje seg ned og vurdere, men eg håpar og trur at vi skal finne ei løysing som gjer at eg stiller til start i VM. Det er eg sikker på, seier Klæbo til TV 2.

VM skal etter planen starte 23. februar i Oberstdorf, men koronasmitta i den tyske VM-byen har blussa opp igjen den siste tida.

– Vi får krysse fingrane og håpe at det kjem ein vaksine etter kvart, slik at det blir redusert betrakteleg, for det trur eg det må om eg skal gå fleire skirenn framover, påpeikar 24-åringen.

Noregs langrennslandslag har allereie bestemt at dei ikkje skal delta i fleire skirenn i år. Tour de Ski i januar går òg utan norsk deltaking.

