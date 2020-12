Lewandowski storfavoritt til å vinne etterlengta pris

sport

Tala er tydelege: Sidan starten på førre sesong har den polske målmaskina skåra elleville 71 mål på 63 kampar. Det er 20 fleire mål enn nokon andre i Europas fem største ligaer og ville åleine gjort Lewandowski til ein kandidat til 2020s gjævaste fotballutmerking.

I tillegg har 32-åringen vunne det som er mogleg å vinne med Bayern gjennom perioden som gir utgangspunktet for nominasjonen. Det tyske storlaget vann ligaen, cupen og Meisterligaen sist sesong og følgde det opp med å ta heim både den tyske og den europeiske supercupen denne sesongen.

I alle turneringane vart Lewandowski toppskårar.

– Å bli utnemnd som best i verda torsdag vil definitivt vere ein draum som går i oppfylling for han. Ingen fortener det meir enn han i år. Vi ønskjer alle å sjå han vinne avstemminga, seier Bayern-trenar Hansi Flick.

Gigantar

Kva tilseier så at endå ein pris kan gleppe for storskåraren frå Warszawa? At dei to andre nominerte er dei mest dominerande fotballspelarane på 2010-talet, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Skjønt, ut frå reine sportslege resultat burde Lewandowski vere urørleg målt opp mot dei to rivalane.

Ronaldo vann Serie A-tittelen med Juventus, men tapte cupfinalen i Italia og vart slått ut av Meisterligaen i åttedelsfinalen.

Messi enda på si side utan sølvtøy i ein sesong der Barcelona tapte audmjukande 2–8 mot nettopp Bayern München i kvartfinalen i Champions League.

Sidan Fifa-prisen vart oppretta i 2016 har Ronaldo vunne to prisar, Messi éin og Luka Modric éin.

Fifa-prisen i år blir delt ut i Zürich torsdag. Då skal òg dei beste trenarane i verda og målvakter hos begge kjønn heidrast.

Bayern-helt

Det vakte ei aning harme i Bayern München-leiinga då årets Ballon d'Or-utdeling vart avlyst som følgje av koronapandemien, rett og slett fordi dei følte at det var Lewandowskis tur.

Fleire skikkelsar i klubben poengterer òg det.

– Robert fortener det dette året, seier styreleiar Karl-Heinz Rummenigge.

– Robert Lewandowski står for mål og det spektakulære – for det fansen elskar ved denne sporten, seier klubbpresident Herbert Hainer.

Denne hausten har Lewandowski skåra 16 mål på 14 kampar i 1. Bundesliga og Champions League. Og han gir seg neppe med det første.

Kontrakten hans med Bayern går ut i 2023, då han vil vere 35 år. Men som spissen sjølv sa til Kicker i august:

– Eg føler meg ikkje som ein 32-åring. Eg føler meg betre enn då eg var 26. Denne kontrakten er ikkje min siste. Eg ønskjer å spele lenger.

