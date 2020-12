Markus Solbakken klar for Stabæk

sport

Begge klubbane stadfesta overgangen onsdag kveld.

– Eg landa ganske tidleg på at Stabæk var det rette valet for meg, og eg er veldig glad for å vere her, seier 20-åringen til Stabæks nettstad.

Sonen til landslagssjef Ståle Solbakken fekk 116 offisielle kampar for HamKam over fem sesongar.

VG erfarte tysdag at Stabæk hadde fått akseptert eit bod på midtbanespelaren verd over 1 million kroner.

– Vi er fornøgde med avtalen vi har fått med Stabæk og ønskjer samtidig å takke bærumsklubben for eit godt samarbeid, seier HamKams sportssjef Espen Olsen til nettstaden til klubben.

Tidlegare i år gjorde Solbakken det klart at han berre ville gå til eit norsk eliteserielag som speler på naturgras. Det har Stabæk på Nadderud.

– Han hadde sjølv veldig lyst til å komme til Stabæk. Eg trur han er meir sjølvgåande enn det kanskje mange trur, seier Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann.

