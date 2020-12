Martín sparka etter EM-kollaps

sport

– Ambros Martín blir beden om å trekke seg, seier den russiske handballpresidenten Sergej Tsjisjkarev til nyheitsbyrået Tass, ifølgje avisa Ekstra Bladet.

Russland møter Nederland i kampen om 5.-plassen fredag, og det blir ikkje Martins siste kamp i jobben.

Han vart fjerna allereie i timane etter tapet for Danmark, ifølgje TASS.

– No kan han konsentrere seg om familien og oppdra barna sine. Før EM sa han at det var det viktigaste for han i livet, saman med det russiske landslaget, seier Tsjisjkarev.

Russarane vart heilt utklassa av Danmark og fall som storfavoritt. Inntil tysdag kveld, var Russland manges gullfavoritt.

Martin gav seg tidlegare i haust som trenar for den russiske klubben Rostov Don. Han hadde kjempesuksess som klubbtrenar i ungarske Györ.

Det er ikkje klart kven som leier Russland mot Nederland.

