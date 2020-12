Solskjær skryter av Berge før norsk duell: – Vi må følgje med på han

sport

– Eg veit meir eller mindre alt om Sander frå tida i Noreg. Eg har snakka mykje med Kjetil Rekdal om han, og han har gjort det bra på landslaget, sa Manchester United-manageren til TV 2 på pressekonferansen på onsdag og heldt fram:

– Han trong litt tid for å venne seg til tempoet og intensiteten i Premier League, men no ser Sheffield United at dei har signert ein veldig god spelar, og han kjem berre til å bli betre. Vi veit at vi må følgje med på han.

Sheffield-klubben sette overgangsrekord då Berge vart signert i januar. 22-åringen har etablert seg på midtbanen til laget som berre har teke eitt poeng i inneverande sesong.

Tabellen er noko lystigare lesing for Solskjærs menn. Raudtrøyene frå Manchester er midt på tabellen etter elleve kampar og er favorittar på Bramall Lane. Laget har vunne alle kampar på framandt gras så langt i Premier League-sesongen.

På Bramall Lane må Solskjær truleg klare seg utan Edinson Cavani, som pådrog seg ein liten skade i byrjinga av desember.

– Det er ein risiko, det er litt for tidleg. Eg tviler på at han er tilgjengeleg, sa han.

