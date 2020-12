sport

Målvaktduellen er som vanleg eit heilt sentralt moment i kampen. Solberg har med seg 40-åringen Lunde. Danmark stiller med Sandra Toft (strålande mot Russland tysdag og resten av EM) og Althea Rebecca Reinhardt.

Dei offisielle statistikkane slit med å skilje Noreg og Danmark på målvaktplassen etter seks kampar.

Solberg og Lunde kom inn i EM-troppen for berre halvanna veke sidan. – Det kan vere ein fordel for oss at vi er litt mindre slitne enn dei andre, seier Solberg.

Ho la òg til at ho «er glad eg ikkje skal skyte på Toft».

– Silje og Katrine har enorm rutine og har spelt mange, mange semifinalar som dette før. Eg synest sjølvsagt at vi har dei beste målvaktene, seier Nora Mørk.

Ho spelte saman med Toft i Larvik for nokre år tilbake.

