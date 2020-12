Arvestrid gjer at kroppen til Maradona må bevarast

sport

Det skriv Reuters. Bakgrunnen er at Maradonas fem born og seks andre som oppfører slektskap til fotballegenda, er innblanda i det kompliserte arveoppgjeret.

Maradona døydde av hjarteinfarkt 25. november og vart gravlagd i Buenos Aires dagen etter.

Sjølv om advokaten til fotballegenda hevdar at DNA-prøver frå 60-åringen allereie eksisterer, konkluderte retten med at kroppen hans må kremerast på eit seinare tidspunkt.

Magali Gil er ein av dei seks som hevdar å vere blant borna til Maradona. 25-åringen seier at ho for to år sidan fann ut av fotballegenda er den biologiske far hennar.

