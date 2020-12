Emilie Haavi årets spelar i Toppserien

sport

LSK Kvinner-spelaren enda på topp med imponerande 6,17 i snitt på NTB-børsen. På plassen bak følgde Rosenborgs Julie Blakstad (6,12), medan lagvenninne Cesilie Andreassen (6,06) og Vålerengas Sherida Spitse (6,06) kom på delt 3.-plass.

– Så utruleg hyggjeleg! Eg føler eg har hatt ein god sesong. Dette betyr litt ekstra med tanke på den skaden eg hadde i fjor. Det kjennest som at den jobben eg la ned i i fjor, var verdt det, seier Haavi til NTB.

Kantspelaren med 83 landskampar for Noreg øydela korsbandet i kneet under fjorårets VM og reiste heim. I år har ho derimot vore involvert i det meste LSK Kvinner har skapt offensivt og vore jamt god for dei gulkledde som til slutt måtte nøye seg med ein beskjeden 5.-plass.

NTB har følgt alle kampar i Toppserien med eigne livereporterar som har sett børs gjennom heile sesongen.

– Det sender gode og viktige signal når Toppserien ikkje vert forskjellsbehandla, men blir likestilt med herrane. Eg trur NTB-børsen gjer det lettare for folk å følgje med på Toppserien, og at han bidreg til å byggje profilane våre, seier Haavi.

(©NPK)