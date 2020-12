Endå ein Odd-veteran legg opp

sport

Sist fredag fortalde Fredrik Semb Berge at han legg opp under Odds juleavslutning for sponsorar og samarbeidspartnarar.

Ut klubbdørene får 30-åringen følgje av Nordkvelle.

– Sånn som sesongen har utvikla seg for min eigen del, har valet vorte enklare og enklare å ta. Eg kunne sikkert «pusha» karrieren i fleire år til, for kroppen kjennest fin, men karriereslutt hadde uansett vore like rundt hjørnet, seier Nordkvelle til Telemarksavisa.

Telemarkingen starta seniorlivet i Pors Grenland i 2003. Fire år seinare vart han snappa opp av Strømsgodset, og der vart han fram til overgangen til Brann i 2012. Allereie året etter gjekk Nordkvelle til Odd.

Skienslaget har to kampar igjen i Eliteserien. Med 1-4-tapet for Molde onsdag forsvann Odds moglegheit til europacupspel i 2021.

