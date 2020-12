Kalla tilbake etter koronasmitte: – Nyttig med startnummer på brystet

sport

Kallas sesongopning vart kraftig utsett etter at ho leverte ein positiv koronatest tidleg i november. 33-åringen har ikkje konkurrert sidan verdscuptremila i Holmenkollen 7. mars. Det er 41 veker sidan.

15-kilometeren fellesstart i fri teknikk i Östersund blir nærast for eit comeback å rekne. Kalla går ikkje dei 10 kilometrane på torsdag i Östersund og heller ikkje sprinten på fredag.

– Det er jo dette eg har førebudd meg for i heile vår, sommar og haust, seier Kalla i eit intervju med TT.

Det er få idrettsutøvarar som snakkar like varmt om startnummeret på brystet og gleda av å konkurrere, som veteranen frå Tärendö. Denne gongen har ventetida vore ekstra lang.

Uvanleg

Det er spesielle omstende som gjer at pausen mellom konkurransesesongane vart lengre enn ho hadde håpa. Kalla var i slag på tampen av førre sesong etter mange tunge månader i forkant.

– Eg var ganske frustrert i vår innan vi forstod omfanget av pandemien. Då håpa eg i det lengste at vi fekk gjennomført eit SM. Eg var utruleg sugen på å konkurrere vidare før eg klarte å lande i situasjonen vi var i.

Sesongstarten for Kalla kjem etter eit langt treningsopphald på grunn av covid-19-sjukdommen.

– Eg veit at eg ikkje kjem til å vere i form, og forventningane er deretter. Eg er førebudd på at kjensla ikkje kjem til å vere kjempegod.

Viktig

Trongen til å konkurrere trumfar skepsisen til forma.

– Eg må komme i gang, og det er nyttig å konkurrere.

Kallas internasjonale sesongdebut kan bli under Tour de Ski. Der har svenskane bestemt seg for å delta. Truleg skal Kalla òg vere med dersom bitane fell riktig på plass.

– Det framleis for tidleg å seie noko om det, men eg stiller om eg føler at det er det rette for meg. Sist veke hadde eg noko som likna ei normal treningsveke i mengd og intensitet. Det er likevel for tidleg å seie korleis kroppen vil reagere. Vi får setje oss ned å diskutere kva som er det riktige på vegen mot VM. Det er VM som er det store målet i sesongen.

Charlotte Kalla slo for alvor igjennom som langrennsløpar då ho vann Tour de Ski samanlagd som 20-åring i 2008.

