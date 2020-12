Rikstotos tapsgrense på plass frå 1. januar

sport

Det opplyser Norsk Rikstoto (NR), som har spelmonopol på hestesport i Noreg, i ei pressemelding.

Det vart i september kjent at regjeringa gir NR ein avgiftslette i 100-millionersklassen i 2021 for å bøte på at det blir innført ei grense for kor mykje ein kan tape.

Den nye grensa betyr at ein kunde maksimalt kan spele for 20.000 kroner i løpet av 30 dagar, rullerande over ein periode på 90 dagar. Eventuelle gevinstar og positiv gevinstsaldo frå 2020 kan leggjast til spelegrensa.

Bakgrunnen for tapsgrensa er at ein vil gi vern til sårbare spelarar. Samtidig trur fleire travkjennarar at grensa vil føre til betydeleg spelarflukt til svensk travsport og at spellomsetninga i Noreg i verste fall kan bli halvert.

