Vålerenga mistar forsvarsspelar: – På tide med eit nytt karrieresteg

– Eg signerte for Vålerenga med bakgrunn i ambisjonane om å bli best i Noreg. I fjor vart det to sølv og i år vart det to gull – eg kunne ikkje vore meir stolt. Tida i klubben og i Oslo som by har vore fantastisk, men no var det på tide for meg med eit nytt karrieresteg, seier Waldus til Vålerengas nettstad.

28-åringen reiste onsdag til Australia. Sesongen der blir sparka i gang 28. desember. Ho har tidlegare spelt for Western Sydney Wanderers.

– Maruschka har bidrege i gruppa med ei profesjonell tilnærming til treningskvardagen og ikkje minst solid duellstyrke i begge boksar. Vi ønskjer henne alt godt og lukke til vidare, seier sportssjef Eli Landsem.

Waldus signerte for Oslo-klubben i mars 2019 og fekk 42 kampar for blåtrøyene. I 2018 spelte ho for Avaldsnes.

