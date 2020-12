Eckhoff i ekspressfart tok ny verdscupsiger – trippelt norsk i Hochfilzen

sport

Bommen kom på liggjande skyting, og Eckhoff gjekk ut på ein 14.-plass etter han, 14,3 sekund bak leiaren. Derfrå og inn gjekk det prikkfritt for 30-åringen. Ho kom i mål med eit forsprang på 7,6 sekund ned til feilfrie Ingrid Landmark Tandrevold. Bestevenninna vart hekta av med 27 sekund i sporet av Eckhoff.

Eckhoff og Tandrevold gjekk ut som nummer éin og to etter andre skyting.

– Dette vart ein veldig bra dag, sjølv om det var litt spesielt å ta frå Ingrid sigeren. Eg fekk høyre at eg låg like bra an etter andre skyting, men eg hadde vanvettig bra ski, og eg tok innpå. Det heldt inn, sa Eckhoff til NRK via SVTs representant i pressesona.

Eckhoff seier at ho har jobba godt med skytinga i den siste tida, og at ho var sikker på at det gjekk mot fleire gode resultat utover i sesongen.

– Eg føler at kroppen er riktig så bra, sa Eckhoff etter den andre verdscupsigeren sin for sesongen. Ho vann òg jaktstarten i Kontiolahti 6. desember.

Letta

Tandrevold var minst like glad for 2.-plassen som Eckhoff var for sigeren. Endeleg klaffa det på standplass.

– Eg er utruleg letta over ståandeskytinga. Kanskje blir det ei fin julefeiring likevel. Eg skulle sjølvsagt ha ønskt at eg tok den første verdscupsigeren min, men når det først skulle vere nokon føre, var det godt at det var Tiril, sa Tandrevold.

Det vart norsk òg på 3.-plass. Marte Olsbu Røiseland skaut òg éin bom på liggjande og gjekk ut 24 sekund bak på ein 26.-plass.

Olsbu Røiseland avanserte til 7.-plass etter feilfri ståande skyting, og i mål hamna ho på 3.-plass med 24,6 sekund opp til Eckhoff på ein strålande norsk dag.

Ny oppleving

Det er berre skjedd to gonger før at Noreg har teke dei tre øvste plassane i eit verdscuprenn i skiskyting for kvinner.

– Det er heilt sjukt at vi er tre på pallen. Det har eg aldri vore med på før. For min eigen del manglar det litt på forma, sa verdscupleiar Røiseland.

Karoline Knotten skaut éin bom og vart nummer 17. Ida Lien vart nummer 68 og Emilie Kalkenberg nummer 69. Dei to får ikkje gå jaktstarten på laurdag.

Torsdag vart det firedobbelt norsk i herresprinten i Hochfilzen.

