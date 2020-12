Hegerberg forlengde Lyon-kontrakten til 2024

sport

Hegerberg har spelt for Lyon sidan 2014. No har ho vore ute med skade i nesten eit år, men ho nærmar seg stadig å kunne spele fotballkampar igjen.

Fredag melder Lyon på nettstaden sin at klubben har sikra seg Hegerbergs tenester fram til sommaren 2024.

– Det er ei stor glede å kunne signere ei forlenging med den beste spelaren i verda. Det er både eit godt signal for Lyon og ei verdifull historie for alle dei talentfulle, unge jentene som forlèt heimlanda sine for å komme til ein storklubb og vinne alt som er å vinne, seier Lyon-president Jean-Michel Aulas.

Hegerberg har mellom anna vunne fem strake meisterligatitlar og seks strake ligatitlar med Lyon.

– Dette er klubben i hjartet mitt. Eg har heile tida ønskt å forlengje kontrakten, for det var aldri nokon tvil i hovudet mitt. Lyon har alltid vore det første alternativet. Det gir meg ro til å kunne komme tilbake endå sterkare, seier ho.

(©NPK)