Kombinertkvinnene langt bak på premieskalaen

Fredag blir det første verdscuprennet til historia i kombinert for kvinner arrangert. Dersom norske Gyda Westvold Hansen skulle vinne, får ho 2800 sveitserfranc – tilsvarande drygt 27.000 kroner. Ein siger til Jarl Magnus Riiber gir 50.000 kroner meir.

– Det er framleis ein kjensgjerning at idretten ikkje har komme langt nok i likestillinga. At herrar skal ha mykje meir enn kvinner for ein siger er feil, seier sportssjef for kombinertlandslaget, Ivar Stuan, til NRK.

Hovudsponsoren til kombinertlandslaget, OBOS, har sagt at dei vil dekkje gapet dersom det skulle bli norsk siger.

Rennsjef i FIS, Lasse Ottesen, meiner det er lite å gjere med pengepremiane så lenge kvinnekombinert ikkje har hatt kommersiell verdi.

– Vi har per no ingen verdi på kvinnekombinert, fordi det ikkje har vore på marknaden. No får vi forhåpentleg gode TV-tal og kan vise oss fram på den måten, seier han.

