Arrangørane seier dei har funne ei løysing for verdscuphelga 16. og 17. januar etter at det polske helsedepartementet har gitt unntak frå karantenereglane for dei som avviklar «profesjonelle sportsarrangement».

Løysinga er å plassere hopparane i eit anlegg tilrettelagd for toppidrettsutøvarar, sidan alle hotella kjem til å stengje på grunn av koronautbreiinga i landet, skriv sport.pl.

Hopp er blant skigreinene som har konkurrert meir eller mindre normalt trass i smitteauke i Europa.

