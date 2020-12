Det islandske fotballtalentet Andradottir til Vålerenga

sport

Andradottir er fødd i Molde, men fem år gammal flytta ho med familien til Island der ho har spelt fleire kampar for yngre landslag.

Den offensive midtbanespelaren har spelt toppfotball for danske Fortuna Hjørring (2019) og no sist i Nordsjælland.

– Det er det riktige steget for meg no. Eg ønskjer å trene og spele med dei beste, kvar einaste dag. Vålerenga har gode trenarar, spelarar og fasilitetar, og ikkje minst store ambisjonar, og det har eg òg. Det freista òg veldig å flytte tilbake til Noreg etter at eg drog herfrå som liten. No er eg veldig stolt over å bli ein del av Vålerenga, fortel 17-åringen.

– Amanda er ein ung og svolten spelar med eit stort potensial, som vi trur vi kan vere med på å vidareutvikle til å bli noko veldig bra. Vi synest det er udelt positivt at ein såpass spennande spelar med norsk pass har lyst til å komme til oss, seier sportssjef Eli Landsem i Vålerenga.

(©NPK)