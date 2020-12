Glimt-spiss mistar heile 2021-sesongen med skade

sport

Avisa får opplysninga stadfesta av Glimts klubblege Morten Sørgård. Boniface skadde seg i aktivitet som ikkje involverte fotball.

Det er andre gong nigerianaren ryk det same korsbandet. Sist mista han halve 2019-sesongen.

– Det gjer situasjonen mykje verre enn om det skulle vere ein vanleg korsbandskade. Det er litt meir omfattande. Vi håpar han kjem tilbake, men det kjem til å ta tid, seier Sørgård.

Boniface skal opererast over nyttår. Det skal ha vore betydeleg interesse for spelaren ute i Fotball-Europa, men skaden set ein stoppar for ein snarleg overgang.

– Det låg moglegheiter føre han. Men han vil framleis vere ung og spennande når vi får han tilbake, seier dagleg leiar Frode Thomassen i Bodø/Glimt til VG.

