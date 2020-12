Ingen julekampar for Sunderland og Peterborough

sport

Klubbane spelar i League One, som er nivå tre i engelsk fotball. Dei har fått utsett tre kampar kvar etter smitteutbrot i stallen. Peterborough speler ikkje igjen i år, medan Sunderland håpar å vere tilbake på banen 29. desember.

2. juledag skulle Sunderland spelt heime mot Hull og Peterborough borte mot Gillingham, men dei kampane er blant dei utsette.

Sunderland melder på nettstaden sin at ein spelar i A-stallen testa positivt førre veke, og at ytterlegare testing avdekte ytterlegare fire smittetilfelle i tilknyting til akademiet til klubben, som no er stengt.

Peterborough melder at ein spelar har testa positivt og at tre andre har symptom i samsvar med covid-19. Kampane til begge klubbane i helgas serierunde vart utsett. Sunderland skulle spelt hengjekamp mot Blackpool tysdag kveld, men han er òg utsett.

(©NPK)