Kalla ikkje med i Tour de Ski

sport

Det stadfestar den svenske landslagssjefen Anders Byström i ei pressemelding gitt att i nyheitsbyrået TT.

– Trenarane, saman med Charlotte sjølv, har analysert moglegheita etter den første konkurransen hennar sidan ho vart smitta av covid-19. Den samla avgjerda er at Tour de Ski i dagens situasjon ikkje passar så bra for at Charlotte skal førebu seg på det som skal skje seinare i vinter, seier Byström.

VM i Oberstdorf startar 23. februar.

Vinnaren av Tour de Ski i 2007/08 sesongopna i Östersund laurdag og hamna på ein sjuandeplass. Ho vart slått med heile 2.15 minutt av Jonna Sundling og Maja Dahlqvist.

