Klæbo budd på åleinejul: – Kan hende at eg feirar julaftan åleine

sport

24-åringen har opphalde seg på hytta ved Skeikampen i heile desember, og han er ikkje tilbake i heimbyen Trondheim før tysdag eller onsdag.

– Livet på Skeikampen er skikkeleg fint. Eg storkosar meg. Eg har lege her og trena to økter kvar dag i heile desember og hatt ein veldig god periode. Eg har lite å klage på, seier Klæbo då NTB fekk snakka med han sist onsdag.

Då hadde han bestemt seg for å vere på Skeikampen til over helga. Det hadde vorte lite tid til juleplanlegging. Sist veke hadde han òg besøk av kameratane på sprintlandslaget i nokre dagar.

– Eg har ikkje ordna ei einaste julegåve enno, så førebels ser det dårleg ut på den fronten. Eg tippar at eg er heime til vesle julaftan, det er mogleg at eg berre blir eit par dagar og reiser ned igjen. Eg har få planar i dei kommande dagane. Eg oppsøkjer stader der det er gode skiforhold.

Han har blinka seg ut eit mogleg skirenn 4. juledag.

Dersom eg får vite tidleg nok at det blir Rindalsrenn, så har eg veldig lyst til å gå det. Det er eit renn eg har pleidd å gå sidan eg var liten kar. Det avheng vel av om det kjem snø. Det kan hende at eg køyrer tur-retur Skeikampen og kombinerer det med eit par dagar i Trondheim for å få med det.

Ingen risiko

– Korleis blir det på sjølve julaftan?

– Planen var å vere saman med familien, men eg veit ikkje heilt korleis det blir i år. Smitten har teke seg opp i Trondheim og folk går stort sett med munnbind over alt. Det er ikkje noko godt teikn, og eg har òg ein familie som må leve liva sine på eit vis. Eg må ta ei avgjerd vesle julaftan korleis status er. Det kan hende at eg feirar julaftan åleine.

Klæbo har pleidd å ta ein skitur med gode kameratar grytidleg på julaftan. Slik blir det nok ikkje i år.

– Det er ikkje så aktuelt, men eg skal halde fast på tradisjonen med intervalltrening på julaftan. Slik blir det i år òg. Då må eg eventuelt høyre om dei vil sette på lysa i Granåsen allereie klokka 06. Det blir nok kanskje ein meir lukka gjeng i år. Kanskje saman med eit par eg pleidde å konkurrere med. Alle planar er ikkje lagde.

Gode forhold

Klæbo prioriterer gode skiforhold føre det meste anna.

– Eg har høyrt at det er veldig bra forhold i Granåsen, men det kan ikkje samanliknast med Skeikampen der det er ein sju–åtte mil med nykøyrde løyper nesten kvar dag. Det er noko anna enn fire kilometer med halvharde løyper i Granåsen. På Skeikampen har det vore ordentleg bra skiføre i lang tid, og det er det ein ønskjer. Det er derfor at eg ikkje er heime òg.

Johannes Høsflot Klæbo og resten av landslagsløparane gjekk ikkje verdscuprenna i Davos og Dresden i desember. Dei skal heller ikkje delta når Tour de Ski startar i sveitsiske Val Müstair 1. januar.

(©NPK)