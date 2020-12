NFFs erkjenning etter TV-strid: – Ikkje ei klok nok løysing

sport

– I ånda til etterpåklokskapen ser vi at det ikkje var ein klok nok løysing. Vi burde lagt til rette for at dei var involverte anten i, eller tett på forhandlingane. Det hadde vore heilt uproblematisk, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

Fråsegna kjem etter at han og fotballpresident Terje Svendsen måndag kveld var i eit møte med leiarane i kvinneklubbane frå Toppserien og førstedivisjon. Også interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner og TV 2 deltok.

Bakgrunnen for møtet var dei siste dagars debatt rundt norsk kvinnefotball og den nye TV-avtalen.

Før helga vart det kjende at TV 2 har sikra seg rettane til å sende Eliteserien, Toppserien, NM og førstedivisjon for menn og kvinner frå 2023 til 2028. Det kostar mediehuset totalt 4,5 milliardar kroner.

Avtalen gir 210 millionar kroner til kvinnefotballen. Sjølv om det er ei tidobling frå dagens nivå, har Toppfotball Kvinner vore kritiske til beløpet og særleg prosessen i forkant. Organisasjonen har uttalt at kvinneklubbane har følt seg tilsidesett på vegen mot den nye medieavtalen.

VG skriv at det var høg temperatur under møtet på måndag. Det tilbakeviser Bjerketvedt «på det sterkaste». Dagleg leiar Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner har eit anna syn på saka.

– Eg kan stadfeste at temperaturen har vore høg, og klubbane er sinte over heile prosessen. Men det er gledeleg at forbundet erkjenner at dei har gjort feil. No må ein gong for alle lære av dette, seier Jørgensen til avisa.

