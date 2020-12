Noreg-stjerne melder fråfall til handball-VM: – Handa er ikkje som ho skal vere

sport

Rød var blant dei 21 spelarane som vart tekne ut i Christian Berges VM-tropp førre veke, men 23-åringen blir ikkje klar i tide til å spele i meisterskapen.

Eivind Tangen som speler i danske Skjern erstattar Rød i troppen.

– Eg har slite med ein handleddsskade store delar av hausten. Handa er ikkje som ho skal vere, forklarer Rød til handball.no.

Høgrebacken var tonegivande då Noreg briljerte i EM i Sverige i januar 2020, men den uheldige spelaren til Flensburg-Handewitt pådrog seg eit brot i foten og gjekk glipp av EM-sluttspelet der Noreg til slutt vann bronse.

Denne gongen er det ein handskade som kjem i vegen for Rød. Skaden oppstod i ein av dei første kampane i Meisterligaen hausten 2020.

– Eg har hatt eit håp om at handa skulle lækje seg skikkeleg. Men eg innser no at eg må ta den tøffe avgjerda. Den avgjerda er at eg må melde fråfall til VM i januar. Risikoen for forverring ville vore for stor, seier Rød.

Handball-VM i Egypt startar 14. januar 2021.

(©NPK)