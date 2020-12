Northug har starta forklaringa si: – Idiotiske hendingar

sport

Northug er sikta for fire brot på fartsgrensene på tre dagar. I tillegg er han sikta for oppbevaring av litt over seks gram kokain og 0,65 gram MDMA i heimen sin.

Tingrettsdommar Ole Kristen Øverberg byrja med å gå gjennom punkta i siktinga saman med Northug. Den første for køyring i 203 kilometer i timen i 110-sona.

– Eg hadde ein arm på rattet og filma med andre armen. Filma med høgre hand. Det er aktlaust, og det skal ikkje skje i trafikken, sa Northug, som var til stades i sal 250 via videolink.

Deretter gjekk dommaren gjennom ein ny post der siktinga omhandlar køyring i fart på 221 kilometer i timen i 80-sone.

– Kva tenkjer du om denne køyringa? spør dommar.

– Det er aktlaus køyring som ikkje skal skje i trafikken.

– Kva gjer du?

– Eg kommenterer køyringa mi som eg gjer.

– Kva meiner du med som du gjer?

– Eg kommenterer køyringa medan eg tek forbikøyringa.

– Kva seier du?

– Det vil eg ikkje gå nærare inn på.

– Eg har jo sett filmane, så eg veit at du snakkar om å vike unna dei du køyrar forbi?

– Eg prøver å kommentere at eg skal passere dei, og eg gjer det med ei slags kommentatorstemme.

– I avhøyr har eg lese at du har vist filmar til vennene dine. Knytt til det du seier?

– Ja.

Ifølgje siktinga brukte Northug mobiltelefonen under råkøyringa, og han var fleire gonger i motsett køyrefelt medan han filma og kommenterte eiga køyring. Ved tre tilfelle var han oppe i ein fart på over 200 kilometer i timen, ifølgje siktinga.

Northug har erkjent alle punkta i siktinga, og derfor går saka som ei tilståingssak. Rettsmøtet starta klokka 12, og det er sett av fire timar.

(©NPK)