Petter Northug godtok fengselsdom på sju månader

Northug godtok dommen etter ein kort tenkjepause og samtale med forsvararen sin, Halvard Helle.

– Han tek dommen til etterretning. Han ønskjer å ta den straffa han har fått og gå vidare i livet, sa Helle til pressa like etter rettsmøtet.

Det var tingrettsdommar Ole Kristen Øverberg som behandla tilståingssaka mot Northug i Oslo tingrett måndag. Han kunngjorde ein fengselsdom som var éin månad kortare enn det påtalemakta la ned påstand om.

Dommaren sa at det var skjerpande at Northug laga fleire filmar av eiga råkøyring som han seinare viste til venner, og at han tidlegare er dømd for eit liknande regelbrot.

Samtidig fekk Northug ein strafferabatt på 15 prosent fordi han har tilstått alle forholda.

221 i 80-sona

Råkøyringa Northug er dømd for, var delt opp i fire tilfelle over tre ulike dagar: 10. og 12. august og to tilfelle 13. august. Den grovaste fartsoverskridinga var 221 kilometer i timen i 80-sona.

Northug var òg sikta for å ha teke vare på over seks gram kokain i tillegg til 0,6 gram MDMA. Han har òg hatt tre tablettar med stoffet Diazepam og to tablettar som inneheldt Alprazolam.

Northug forklarte seg via videolink om råkøyringa og det at han hadde filma med mobiltelefonen medan han køyrde i over 200 kilometer i timen.

– Det gjekk greitt å forklare seg. Det var greitt å få saka avgjort før jul, sa Helle.

Ifølgje siktinga var den tidlegare langrennsløparen fleire gonger over i motsett køyrefelt medan han filma og kommenterte eiga køyring. Ved tre tilfelle var han oppe i ein fart på over 200 kilometer i timen.

Lekkasjar

Northugs forsvarar prosederte på at straffepåstanden til påtalemakta var for høg. Han konkluderte med at straffa burde vere mindre enn seks månader i fengsel.

– Straffeforslaget frå påtalemakta er fleire månader for høgt. To – tre månader for høgt i utgangspunktet. Om ein i tillegg då gir ein tilståingsrabatt på 15 prosent, er ein kanskje nede på ei straff mellom 120 dagar og fem månader i fengsel. Ikkje åtte, slik påtalemakta har argumentert for, sa Helle.

Helle argumenterte òg for at ei legeerklæring viser at Northug, i tillegg til å ha gjennomført og gjennomfører eit forpliktande behandlingsopplegg, kan vise til reine urinprøver. Han har vore rusfri frå dagen han vart arrestert og fram til i dag, påpeika forsvararen.

Vidare meinte Helle at lekkasjar frå politiet til media om detaljar frå etterforskinga bør vere formildande for Northug.

– Det blir leke opplysningar, som til dømes mengd stoff som var funne heime hos Northug. Eller det faktumet at det vart teke ein spyttest av UP-patruljen som vart kjend gjennom lokalavisene og media elles. Det rører ved retten for sikta til ein rettvis rettargang.

Kommentatorstemme

Då Øverberg gjekk gjennom siktinga med Northug, samtykka den tidlegare langrennsstjerna til alle punkt. Mellom anna ein post som omhandla køyring i ein fart på 221 kilometer i timen i 80-sone.

– Kva tenkjer du om denne køyringa? spør dommar.

– Det er aktlaus køyring som ikkje skal skje i trafikken.

– Kva gjer du?

– Eg kommenterer køyringa mi som eg gjer.

– Kva meiner du med som du gjer?

– Eg kommenterer køyringa medan eg tek forbikøyringa.

– Kva seier du?

– Det vil eg ikkje gå nærare inn på.

– Eg har jo sett filmane, så eg veit at du snakkar om å audmjuke dei du køyrar forbi?

– Eg prøver å kommentere at eg skal passere dei, og eg gjer det med ei slags kommentatorstemme.

– I avhøyr har eg lese at du har vist filmar til vennene dine. Knytt til det du seier?

– Ja.

Promillekøyring

Petter Northug vart i 2014 dømd til 50 dagar i fengsel utan vilkår for køyring i ruspåverka tilstand. Også då mista han førarkortet på livstid. Det inneber i praksis at han kan søkje om å få det tilbake etter fem år. Den gongen fekk han innvilga heimesoning med fotlenke.

Northug har ikkje uttalt seg sidan pressekonferansen i august.

– Eg har eit alvorleg rusproblem beståande av alkohol, narkotika og piller i samband med periodevis hard festing. Det har vorte mykje hard festing i det siste. Eg har ikkje teke det på alvor, fornekta det og skjult det for dei rundt meg. Konsekvensen har at det er vorte svært alvorleg og omfattande, sa Northug då.

