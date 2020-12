Fleire tyske stjerneforfall før handball-VM

sport

Patrick Wiencek melde for over ein månad sidan at han ikkje blir å sjå i meisterskapen. Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold og Finn Lemke har no følgt etter. Pekeler uttalte til den tyske avisa Der Spiegel førre veke at utviklinga av koronapandemien er årsaka. Dei andre ønskjer ikkje å reise til Egypt og forlate familiane sine medan koronasituasjonen framleis ikkje er under kontroll.

Magnus Abelvik Rød melde måndag forfall frå laget til Noreg, men det var på grunn av ein handleddsskade. Han blir erstatta av Eivind Tangen.

VM blir spelt mellom 13. og 31. januar.

(©NPK)