Forren fekk ny Brann-kontrakt

Veteranen kom til bergenslaget i juni etter å ha vorte stilt fri av Molde. Den gongen fekk Forren ein kontrakt ut 2020.

– Det var akkurat det eg ønskt meg til jul. Eg har vore klar på det lenge at eg ønskte å bli verande i Brann, og no blir det i alle fall ein sesong til. Det er eit utruleg spennande prosjekt på gang her, og eg er ekstremt motivert for å vere ein del av det, seier Vegard Forren til Branns nettstad.

32-åringen har vore involvert i 24 seriekampar for raudtrøyene. Han tek òg del i Branns serieavslutning heime mot Odd tysdag kveld.

Klubbens sportssjef Rune Soltvedt er glad for ha landa ein ny avtale med Forren.

– Vegard er ein viktig mann for oss, både på bana og i garderoben. Han er ein vinnar, og han har mykje rutine og erfaring. Han ønskte veldig sterkt å bli i Brann, og vi er veldig fornøgd med at han blir med oss ein sesong til, seier Soltvedt.

