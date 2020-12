Frida Karlsson om Northug-dommen: – Rettferdig

sport

Den svenske langrennsyndlingen har vore sponsa av Northugs brilleselskap sidan november i fjor, og seier at Northugs fengselsdom ikkje vil påverke samarbeidet.

– Dei har verkeleg støtta meg i mine opp- og nedturar, og no kjenner eg at det er tid for å gi tilbake og støtte når det er tøft for dei, seier Karslon til nyheitsbyrået TT.

Northug vart måndag dømd til sju månaders fengsel utan vilkår og tap av førarkortet på livstid for råkøyring og oppbevaring av narkotika. Han godtok dommen etter ein kort tenkjepause.

– Han skal jo få same straff og bli behandla som kven som helst. Det han har gjort er riktig ille, så det er vel ein rettferdig dom, seier Karlsson.

Ho seier at dommen ikkje påverkar korleis ho ser på Northug som idrettsutøvar, men er klar på at personen Northug no må gjere endringar.

– Det har han vore veldig tydeleg på at han skal gjere, seier Karlsson.

(©NPK)