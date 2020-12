Molde braut koronareglane – beklagar på det sterkaste

sport

– Spelarane fekk mat, og dessverre vart det òg servert alkohol. Utpå kvelden kom det folk inn som ikkje tilhøyrde denne kohorten, og det er her vi må leggje oss heilt flate og beklage. Dette skal ikkje skje, seier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til Romsdals Budstikke og understrekar at dette skjedde etter at han sjølv hadde forlate samankomsten.

Han opplyser at då klubben vart merksam på smittevernbrotet, fekk spelarane beskjed om ikkje å forlate byen. Berre to av spelarane hadde då allereie reist heim til jul. Alle har levert negative testar, fortel Stavrum, som også opplyser at klubben har vore i kontakt med vakthavande jurist hos politiet og meldt frå om saka.

Molde-spelar Erling Knudtzon seier til avisa at det siste døgnet har vore prega av skam internt i spelargruppa, som skal donere eit «betydeleg beløp» til dei som jobbar innanfor helsesektoren.

