Prisen for Tokyo-OL veks vidare – oppe i 139 milliardar kroner

Årsaka er meirutgifter forbunde med utsetjinga av leikane som følgje av viruspandemien, og budsjettet held fram med å vekse trass i omfattande kostnadsbesparande tiltak.

Utsetjinga har påført arrangøren meirutgifter på 294 milliardar yen (24,8 milliardar kroner), inkludert 96 milliardar yen (8,1 milliardar kroner) som er øyremerkt for smittevernrelaterte tiltak.

Tokyo-OLs totalbudsjett var på 1350 milliardar yen før sommarleikane i mars vart vedteken utsett til 2021.

Drope i havet

I oktober vedtok arrangøren kostnadsinnsparingar på 2,45 milliardar kroner, men dette blir ein drope i det totale utgiftshavet.

Av budsjettet på 1644 milliardar yen skal organisasjonskomiteen dekkje 721 milliardar, lokale styresmakter i Tokyo 702 milliardar og nasjonale styresmakter 221 milliardar.

Leikane skal avviklast i tida 23. juli til 8. august neste år, følgt av Paralympics i tida 24. august til 5. september.

Skepsis

Då Tokyo søkte om leikane, var budsjettet anslått til 734 milliardar yen. Det er godt og vel dobla, og skeptikarar fryktar at dagens anslag kan bli dobla igjen før OL-elden er tend og sløkt.

Leikane har lunken støtte i befolkninga. I ei fersk undersøking utført for NHK ønskjer 32 prosent av dei spurde at leikane blir avlyste. 27 prosent vil at dei skal gjennomførast som oppsett, medan 31 prosent ønskjer ei ytterlegare utsetjing.

Japan er ikkje så hardt ramma av pandemien som mange andre land, men landet passerte tysdag 3000 covid-19-relaterte dødsfall. Totalt er det registrert 204.000 smittetilfelle i landet.

