– Til berre å vere 20 år, er han ei maskin. Han er ein flygande spiss, seier Matthäus til Bundesligas nettside.

Intervjuet er referert av fleire aviser, mellom anna spanske AS.

– På eit tidspunkt forsvinn Haaland frå Borussia Dortmund. Han er eigentleg sportsleg klar for det allereie no, og vi er stolte over å ha han i Bundesliga. Haaland er ikkje mogleg å erstatte, seier Matthäus som også nemner at Haaland jobbar hardt defensivt i tillegg til å pøse inn mål.

Borussia Dortmund slit for tida og har sakna ein skadd Haaland nokre veker. Klubben sparka òg trenaren Lucien Favre ganske nyleg.

Matthäus vann VM med Vest-Tyskland i 1990 og er ein av Tysklands store fotballpersonlegdommar. Han spelte i fem VM-sluttspel.

Haaland kan gjere comeback rett over nyttår i ein kamp som blir spelt 3. januar mot Wolfsburg.

Haaland har skåra 33 mål på 32 kampar for den tyske klubben i 2020.

